Weitere Futsal-Nachwuchsmeister gekürt

18.01.2017, 17:00 Uhr

Futsal-Nachwuchscup: Meistertitel für den FC Judenburg, den SV Lobmingtal und die SG Weißkirchen/Zeltweg.



U 9-Bewerb

JUDENBURG. Spannende und trefferreiche Partien gab es anlässlich des Fußballverband-Nachwuchs-Futsal-Cups in der Lindfeldhalle auch in den Altersklassen U 9, U 11 und U 16.Es wurden dabei nicht nur die regionalen Meisterteams gekürt, sondern in den Altersstufen U 11 (2) und U 16 (1) auch die Aufsteiger für die Landesfinalrunden im Feber ermittelt.Acht Mannschaften duellierten sich in zwei Vorrundengruppen um den Aufstieg in die K.o.-Runden. Für das Finale qualifizierten sich der FC Judenburg und die SG Spielberg/Knittelfeld.



U 11-Turnier



U 16-Bewerb

Durch Tore von Edi Ramaj, Leon Wedam und Beni Malojcic setzten sich die Hausherren klar mit 3:0 durch.Im Meisterteam kamen neben den drei Torschützen auch Kai Oberauer, Milo Veira, Jakob Golcnik und Philipp Mayerhofer zum Einsatz. Im kleinen Finale blieb der SV Lobmingtal gegen Team MM 2008 II knapp mit 1:0 siegreich.Sechs Mannschaften haben ihre Nennung abgegeben und im Meisterschaftssystem wurde um die Aufstiegsplätze für die Finalrunden gespielt. Den Sprung ins Finale schafften der SV Lobmingtal und Tus St. Peter/Kammersberg.Die Lobmingtaler spielten dabei einen 2:1-Erfolg ein und sicherten sich den Meistertitel. Beide Finalisten haben sich für das Landesfinale am 4. Feber in Judenburg qualifiziert.Im Meisterteam von Trainer Rene Steinberger kamen Gabriel Grgil, Chiara Mitteregger, Lukas Draganovic, Luca Steinberger, Dominik Kainz, Daniel Ilic, Ferdinand Wächter, Lukas Peer, Nico Reiterer und Matteo Steinberger zum Einsatz.Rang drei ging durch einen knappen 1:0-Erfolg gegen die SG Knittelfeld/Spielberg an den FC Murtal.In dieser Altersstufe duellierten sich sechs Mannschaften um den Meistertitel und um die drei Tickets für das Landesfinale am 5. Feber in Judenburg.Im Finale kam es zum Duell der SG Weißkirchen/Zeltweg gegen FC Obdach. Im Zirbenland-Derby feierte die Spielgemeinschaft unter Trainer Hugo Pfeiffenberger einen knappen 1:0-Erfolg.Toni Sekic sorgte für den alles entscheidenden Treffer und wurde damit zum „Vater des Sieges“ der SG Weißkirchen/Zeltweg.Beim Meisterteam kamen neben dem Finaltorschützen auch Manuel Moser, Stefan Bischof, Nico Fritz, Lukas Sekic, Christoph Marchl, Domic Zechner und Noah Roten zum Einsatz.Im kleinen Finale blieb der SV Lobmingtal gegen Team MM 2008 ebenfalls knapp mit 4:3 siegreich. In 19 Partien wurden in dieser Altersklasse insgesamt 51 Tore erzielt.