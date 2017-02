Städteduell macht Oberliga packend

15.02.2017, 07:28 Uhr

Bad Radkersburg hat sich für das Duell mit Feldbach in der Oberliga Südost gerüstet.

Ein "2:1" leuchtete am 28. August des Vorjahres um 20.45 Uhr von der Anzeigetafel des Feldbacher Stadions. Das Ergebnis war die einzige Niederlage von Bad Radkersburg in der Herbstsaison der Oberliga Südost. Feldbach blieb den ganzen Herbst hartnäckig an den Fersen des Winterkönigs und startet mit drei Punkten Rückstand vom zweiten Tabellenplatz in ein Frühjahr, das nicht nur ein spannendes Städteduell verspricht, sondern auch das Duell zweier erfahrener und erfolgreicher Trainer.Seit Ende Oktober sitzt Udo Kleindienst auf der Trainerbank in der Thermenarena. "Wir haben unseren guten Kader im Winter weiter in der Breite verstärkt und haben dadurch mehr Alternativen", verrät Kleindienst. Alles andere als der Meistertitel wäre für den Trainerfuchs eine persönliche Enttäuschung. Begeistert ist Kleindienst auch vom Umfeld des Tabellenführers: "Wir haben ein tolles Stadion und begeisterte Funktionäre. Dieser Verein gehört in die Landesliga." Für dieses Ziel hat man den Kader mit fünf Neuzugängen verstärkt. Alex Sunko, Erik Kahr, Philipp Mally, Sandro Schleich und Marco Luttenberger sollen für einen gesunden Konkurrenzkampf auf dem Spielfeld beitragen. "Ein breiter Kader ist auch wichtig, wenn im Frühjahr Karten und Verletzungen für Ausfälle sorgen", so Kleindienst weiter.Bei Verfolger Feldbach steht ihm mit Hubert Kulmer eine Sturm-Legende gegenüber. "Wir wollen so lange wie möglich vorne mitspielen. Ein Aufstieg ist unser mittelfristiges Ziel für das Jubiläumsjahr 2019", so Kulmer. Der Tabellenzweite setzt mit einer seit drei Jahren eingespielten Mannschaft auf Kontinuität und hat lediglich Markus Promitzer von Kirchberg als Ersatz für den Langzeitverletzten Daniel Grandl geholt. Am 31. März kommt es in der Thermenarena zum direkten Duell der beiden Titelanwärter.

Kontinuität

"Wir setzen heuer auf Kontinuität und haben demnach keine Abgänge und nur einen Neuzugang zu vermelden", berichtet Fehring-Legende Philipp Kern. Mit Julian Pfeifer wurde ein 17-jähriger Stürmer von St. Anna geholt. "Unser sportliches Ziel für das Frühjahr ist, uns in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren", so Kern weiter.Beim Tabellenneunten Kirchberg kehrte Michael Mandl von Gnas zurück. Mit Mario Niederl vom KSV wurde auch die Verteidigung verstärkt. "Die Ziele für das Frühjahr sind ganz klar. Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben und uns im Mittelfeld festigen", betont der sportliche Leiter, Michael Brottrager.Neuzugänge und Abgängebei den Oberliga-Vereinen:Bad Radkersburg• Zu: Alex Sunko (Mettersdorf), Erik Kahr (Lebring), Philipp Mally (Gleinstätten), Sandro Schleich (Bad Gleichenberg), Marco Luttenberger(Gabersdorf)• Ab: Semir Spahic (Lebring), Alex Knoller (Grambach),Tarek Friedl (Deutsch Goritz)18.3. Krottendorf-Bad RadkersburgFeldbach• Zu: Markus Promitzer(Kirchberg)• Ab: keine18.3. Hartberg II-FeldbachFehring• Zu: Julian Pfeifer (St. Anna)• Ab: keine17.3. Fehring-Hartberg/Umg.Kirchberg• Zu: Michael Mandl (Gnas), Mario Niederl (KSV)• Ab: Markus Promitzer(Feldbach), Dominik Hödl (Feldkirchen)17.3. Kirchberg-Sonnhofen