B70: Eisplatte vom Lkw-Dach krachte in Pkw

12.01.2017, 19:18 Uhr

27-Jährige schwer verletzt, der Lkw-Lenker hatte gar nichts bemerkt.

Nichts bemerkt

Ein 49-jähriger slowenischer Staatsbürger fuhr am Donnerstag, dem 12. Jänner, gegen 12.10 Uhr mit einem Sattelzugfahrzeug samt Sattelanhänger auf der B70 von St. Johann ob Hohenburg in Richtung Krottendorf. In einer langgezogenen Rechtskurve, der sogenannten "Steinwandkurve", dürfte sich vom Dach des Sattelanhängers eine 10 bis 15 cm dicke Eisschicht gelöst und gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Pkw gefallen sein. Das Eis durchschlug die Windschutzscheibe des Pkw im Bereich der Lenkerin und verletzte sie schwer. Die 27-jährige österreichische Staatsbürgerin erlitt multiple Schädelfrakturen und wurde mit der Rettung ins LKH Graz eingeliefert.Der Lenker des Lkw gab an, dass er vom Vorfall nichts bemerkt habe. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte er kurz nach dem Unfall von der Polizei angehalten werden.