Gemeinschaftsausstellung in der Pfarre Voitsberg

Jana Scherr und Christina Lenz präsentieren ihre Arbeiten in der Ganggalerie.

Nach einer experimentellen Phase mit Fotografie hatte Jana Scherr ihren Traumberuf gefunden – Kamerafrau und Fotografin. Seit 2016 an der Graphischen Bundes-, Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, verfolgt sie ihr Ziel im Bereich „Film“ und „Fernsehen“ tätig zu werden.Christina Lenz arbeitete anfangs mit Blei- und Buntstiften, später mit Acryl auf Leinwand. Fasziniert vom wirklichen künstlerischen Arbeiten stellte sie sich nach der Matura mit Erfolg der Aufnahmeprüfung an der Akademie für angewandte Kunst in Wien. Gleichzeitig studiert sie noch Englisch.Die Arbeiten der beiden Künstlerinnen sind bis zum 28. Februar 2017 täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr zu bewundern. Organisiert wird die Ausstellung von stART-styrian Art, dem in Köflach ansässigen Verein zur Förderung von jungen Künstlern.