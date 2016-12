09.12.2016, 10:29 Uhr

Z'sammenstehn in Stallhofen

Der Brauchtumsverein Stallhofen lädt am Sonntag, dem 18. Dezember, ab 16.30 Uhr zum vorweihnachtlichen Z'sammenstehn am Vorplatz des Ambrosi-Museums in Stallhofen. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Södingtaler Weisenbläser, der Steinberg-Viergsang, das Kurzschluss-Trio, Tanja Blühwald und Andy Tomaschitz sowie Manfred Rupprecht mit Weihnachtsgeschichten für Groß und Klein.

