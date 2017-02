08.02.2017, 13:06 Uhr

ESR Bernau bei der Landesmeisterschaft

Kürzlich fand in Hart bei Graz die Landesmeisterschaft der Senioren Ü-60 statt. Die erstmals angetretene Mannschaft der ESR Bernau mit Alfred Eberl, Alois Lesky, Franz Felbermaier und Willi Tappler schaffte den Aufstieg in die Landesmeisterschaft und erreichten dort den fünften Platz. Die Bernauer Damen mit Waltraud Krisper, Elfriede Kainz, Linde Mirnig, Gisela Katzbauer und Renate Senekowitsch erreichten bei der Landesmeisterschaft der Damen in Weiz den sechsten Platz. Es siegten die Damen aus Pischelsdorf vor Söding und Großfeistritz.

Mit der ASKÖ Bundesmeisterschaft der Damen am 4. März in Radenthein, für die sich die Bernauer bereits qualifiziert haben, geht die Wintersaison zu Ende. Die Sommersaison beginnt am 24. und 25. März beim Stallhofener Hobbyturnier, wo 43 Mannschaften aus der ganzen Steiermark und Kärnten teilnehmen.

Gefällt mir

0