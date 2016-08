20. Reiterfest in Rohrbach am Kulm

29.08.2016, 10:43 Uhr

Es war ein Fest für alle Pferde Begeisterten in Rohrbach am Kulm auf dem Gelände der Familie Perhab.

Der Reit-Fahrverein Rohrbach am Kulm veranstaltete am Sonntag schon zum 20. Mal ein Reiterfest auf dem Gelände der Familie Perhab, das bei heißen Temperaturen über die Bühne ging. Es gab eine Pferdesegnung mit Alt-Pfarrer, der anschließend Brot und Salz den Pferden verabreichte. Der Obmannhat sich wieder ein vielseitiges Show- Programm einfallen lasse. Eine Quadrille mit 14 Mädchen auf Haflingern, einen Bandltanz, eine Huzulen-Pferderasse Vorführung vonaus Unterwart und noch vieles mehr Programmpunkte. Unter den zahlreichen Zuschauer zu diesem bereits 20. Jubiläum Reiterfest haben sich auch viele Kinder eingefunden und freuten sich über die vielen Darbietungen. Unter den Gästen war auch der Abgeordneter zum Landtag Steiermark GKund Bürgermeister. Den Hauptpreis bei der Verlosung, ein 3-Jähriger Haflinger Wallach ging anaus der Marktgemeinde Pischelsdorf am Kulm.