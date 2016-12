Die Stadtgemeinde Gleisdorf lud zum Willkommensfrühstück

03.12.2016, 23:56 Uhr

Am 3. Dezember 2016 lud die Stadtgemeinde Gleisdorf zu einem Willkommensfrühstück ins forumKloster.

Das Frühstücken stand zum Zweck um die neuen Bürger der Gemeinde kennen zu lernen.organisierte das kostenlose Frühstück im Josefsaal für die Neuankömmlinge der letzten 9 Monaten. Rund 80 Menschen sind dieser Einladung gefolgt, was ca. 10 Prozent der Neuen Bevölkerung ausmacht. Es herrscht ein reger Zuwachs in der Gemeinde, was sehr positiv ist.Nach einem kurzen medialen Streifzug durch die Stadt, über die Angebote, Einrichtungen, Sport- und Freizeitaktivitäten sowie Vereine der Solarstadt erklärte der Bürgermeister. Die Gemeinderätinmachte darauf aufmerksam am Adventsmarkt am Hauptplatz vorbeizuschauen. Es wurden noch die Stadträte, sowie die Gemeinderäte GR, GR, GR, GRinund GRinvorgestellt.