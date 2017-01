Alpakawolle wärmt Tier und Mensch

22.01.2017, 12:21 Uhr

Direkt an der B72, zwischen Weiz und Mitterdorf, hat sich die Familie Kaufmann mit ihrer Alpakazucht einen ganz besonderen Traum erfüllt. Seit vorigem Jahr lebt hier eine kleine Alpakaherde bestehend aus Stuten und Junghengsten, im Sommer und Herbst werden sogar wieder Fohlen erwartet.Die Alpakas leben hier in einem großzügig gestalteten Offenstall mit ständigem Zugang zu den Weideflächen und scheinen sich hier fernab ihrer natürlichen Heimat, den Anden Südamerikas, sehr wohl zu fühlen. Obwohl die kleinen „Andenkamele“ keine „Streicheltiere“ sind, sind die Alpakas von Familie Kaufmann sehr neugierig und überhaupt nicht Kamerascheu – sie scheinen förmlich vor der Kamera zu posieren.Aufgrund ihres ruhigen Charakters werden Alpakas auch als die „Delphine der Weide“ bezeichnet, sie werden deswegen auch immer häufiger für Tiergestützte Aktivitäten und Spaziergänge eingesetzt. Die Alpakahengste, Anton und Samson, werden von ihren Menschen, Michelle, Helga und Elisa gerade liebevoll ans Halfter und spazieren gehen gewöhnt – und machen dabei tolle Fortschritte. Nicht nur die lernbereiten Alpakas erkunden dabei neugierig ihre Umgebung – die Spaziergänge mit ihnen bereiten einfach Freude und machen Spaß.

Eine weitere Besonderheit der Alpakas ist ihre Wolle, welche zu den hochwertigsten Naturfasern der Welt zählt. Da Alpakafaser früher nur dem Königshaus der Inkas vorbehalten war, wird sie auch als „Vlies der Götter“ bezeichnet. Und das zurecht!Alpakawolle ist seidig weich und thermoregulierend, sie ist 7-mal wärmer als Schafwolle und trotzdem schwitzt man nicht darin. Außerdem ist Alpakafaser auch für Allergiker geeignet und kratz nicht auf der Haut. Alpakavlies ist vielseitig, man kann daraus neben Strickwolle, Hauben, Handschuhen, Socken, Schals, Pullover etc. auch Steppbettdecken, Seife und Dünger herstellen.Die tollen Produkte aus Alpakafaser kann man natürlich am Alpakahof Mitterdorf erwerben, und kommt damit wohlig warm durch die kalte Jahreszeit. Außerdem bringen die bunten Hauben und Handschuhe etc. auch ein wenig Farbe in den Winter und fühlen sich toll an.Weitere Informationen rund um Alpakas und den Hof finden Sie unter: www.alpakahof-mitterdorf.atGerne können Sie die kleine Alpakaherde nach Terminvereinbarung besuchen und sich selbst ein Bild von der tollen Ausstrahlung der Tiere machen.