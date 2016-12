Auswahl des BV Weiz Landesmeister der Junioren U23

28.12.2016, 11:50 Uhr

Auch am 2. Weihnachtsfeiertag wurde in den Eishallen Graz und Weiz um Titel gekämpft.

In der Liebenauer Eishalle wurden die Landesmeisterschaften der Jugend und Junioren gespielt. Bei der Jugend U16 gab es ein Bezirksduell ESV Haslau gegen SSV Weiz Nord. Die Mannschaft aus dem BV Oberes Feistritztal (Christoph Geier, Nico Ochsenhofer, Lukas Unterberger, Michael und Fabian Derler) gewannen das Finalspiel gegen die Weizer (Christina Ertl, Michael Scharler, Florian Pichler, David Unger) mit 20 : 8.In der Juniorenklasse gab es bis zum Schluß einen Dreikampf zwischen dem SSV Wenigzell, BV Weiz und SSV Weiz Nord. Landesmeister wurde die Auswahl des BV Weiz mit den beiden Spielern Martin und Andreas Schwarzl von Krottendorf und den Weiz Süd Spielern Florian Unger und Patrick Glaser. Punktegleich am 2. Platz SSV Wenigzell gefolgt mit einem Punkt Rückstand auf Rang 3 SSV ASKÖ Weiz Nord.

In der Stadthalle Weiz wurde die Landesliga bzw. Landesmeisterschaft des Dachverbandes UNION gespielt.In diesen Bewerben konnte sich keine Mannschaft aus dem Bezirk Weiz durchsetzen. In der Landesliga (Sieger ESV Vasoldsberg) belegte Union Passail als einziger Verein des BV Weiz Platz 7.Bei der Landesmeisterschaft (Sieger ESV Söchau) waren 3 Mannschaften aus dem Bezirk Weiz am Start. Hier konnten sich der ESV Naas mit Platz 10, ESV Wollsdorf II als 11. und ESV Wollsdorf I mit Platz 13 nur die hinteren Ränge erreichen.