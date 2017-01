01.01.2017, 17:32 Uhr

Tennisturnier der Jugend

• Bewerb U10

• Hauptbewerb U11

• B-Bewerb U11

Von der Sportunion Fischbach Sektion Tennis wurde zum Jahresabschluß das erste Teufelstein Kids Future in der Tennishalle Birkfeld veranstaltet.Rund 20 Teilnehmer aus der Umgebung nahmen an den Bewerben teil.Die Ergebnisse:1. Paul Schneidhofer2. Adam Brunnhofer3. Manuel Grabenhofer4. Bettina Wurzwaller1. Elena Hofbauer2. Jakob Brunnhofer3. Simon Dornhofer4. Thomas Wurzwaller1. Jasmin Schantl2. Manuel Grabenhofer3. Yves Hölbling4. Carina GrabenhoferAufgrund der positiven Resonanz wird am Ende der Hallensaison erneut ein Turnier veranstaltet und mit den Bewerben U12/U14 erweitert.