Bedienstete der Polizeiinspektion Pöchlarn forschten nach umfassenden Ermittlungen, in Zusammenarbeit mit Bediensteten der Polizeiinspektion Melk, drei Beschuldigte wegen des Verdachts des Suchtgifthandels sowie diverser Eigentumsdelikte aus.

NÖ. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus dem Bezirk Amstetten, eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Melk sowie einen 24-jährigen Mann aus dem Bezirk Mödling. Aufgrund der ersten Ermittlungsergebnisse konnte bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten eine Hausdurchsuchung einer Wohnung in Pöchlarn, Bezirk Melk, sowie die Festnahme des 23-Jährigen erwirkt werden. In der Wohnung waren der 23-Jährige und die 25-Jährige aufhältig, jedoch nicht aufrecht dort gemeldet. Bei der Hausdurchsuchung am 30. März 2022 stellten die Polizistinnen und Polizisten mehr als 400 Gramm Heroin, geringe Mengen Chrystal Meth und Cannabiskraut sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher.

Der 23-Jährige wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert und die 25-Jährige der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

24jähriger sprang bei Festnahme aus dem Fenster

Am 2. Mai 2022 wurde der 24-Jährige, nachdem sein Aufenthaltsort ermittelt werden konnte, von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Assistenzbereich Fahndung, in Trumau, Bezirk Baden, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Der 24-Jährige versuchte sich der Festnahme zu entziehen und sprang aus einem im 1. Stock gelegenen Fenster. Er zog sich dabei eine Fußverletzung zu.

Der Beschuldigte wurde im Landesklinikum Baden behandelt und in weiterer Folge in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

1.500 Gramm Heroin

Durch die weiteren Ermittlungen gelang es, dem 23-Jährigen den Verkauf von zumindest 1.500 Gramm Heroin, dem 24-Jährigen den Verkauf von zumindest 1.120 Gramm Heroin und der 23-Jährigen der Verkauf von zumindest 270 Gramm Heroin, teilweise im gemeinsamen zusammenwirken, zuzuordnen. Alle drei Beschuldigten zeigten sich weitgehend geständig. Der aufgeklärte Suchtgifthandel wurde zumindest seit Jänner 2022 begangen. Sie sollen mit dem gewinnbringenden Verkauf des Heroins ihren eigenen Drogenkonsum finanziert haben.

Im Zuge der Erhebungen konnten den Beschuldigten darüber hinaus ein Fahrraddiebstahl in Pöchlarn, Bezirk Melk, zwei Ladendiebstähle in einem Drogeriemarkt in Pöchlarn, ein versuchter Einbruchsdiebstahl in einen Hofladen und ein Diebstahl in demselben Hofladen in Maria Taferl, Bezirk Melk, in unterschiedlicher personeller Zusammensetzung, zugeordnet werden. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Dezember 2021 bis Mai 2022. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die jeweils Beschuldigten zeigten sich auch zu diesen Straftaten geständig.

Insgesamt forschten die ermittelnden Polizistinnen und Polizisten auch 22 Heroin-Abnehmer aus den Bezirken Amstetten, Melk und Scheibbs aus. Alle wurden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.