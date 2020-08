Bei "Jugend am Reden" von Benjamin Ripfl stellt sich HC Strache den Fragen der Amstettner.

AMSTETTEN. "Es ist ein Format, dass es so in Österreich noch nicht gegeben hat", sagt Benjamin Ripfl. "Jeder kann mitdiskutieren" und "mit dem Spitzenpolitiker ins Gespräch kommen", erklärt der 18-Jährige. Die Veranstaltung im Yellow in Amstetten ist inzwischen ausgebucht. Für alle, die keinen Platz mehr ergattert haben, soll das Event außen auf dem Parkplatz übertragen werden.

Themen an diesem Abend sollen Bildungspolitik, Parallelgesellschaften, Ausländerwahlrecht, die "nie enden wollende Rassismusdebatte", die Corona-Pandemie und die Maßnahmen der Bundesregierung sein, erklärt Ripfl. Zusätzlich soll darüber diskutiert werden, ob das Format "Jugend am Reden" sinnvoll ist.

Das ist Benjamin Ripfl

Ripfl ist vielen in in der Region mittlerweile kein Unbekannter mehr. Bei der letzten Gemeinderatswahl kandidierte er mit einer eigenen Liste in seiner Heimatgemeinde St. Georgen/Ybbfelde. Er übernahm vor kurzen die Facebookseite "Muss das sein ... liebes Amstetten" und führt sie unter dem neuen Namen "Aktion kritische Mostviertler" fort. Zum mittlerweile ehemaligen Seitenbetreiber Jürgen Wahl hätte er eine persönliche Verbindung. Seine (politischen) Ansichten teile er allerdings nicht, betont er.

HC Strache in Amstetten

Wie er es nun geschafft hat HC-Strache nach Wohnort-Debatte und vor Wien-Wahl nach Amstetten zu locken? Ripfl soll nicht nur mit dem Format überzeugt haben, sondern auch persönliche Kontakte zum Skandal-Politiker haben. Facebook-Fotos zeigen die beiden etwa auf der gleichen Veranstaltung. Der 18-Jährige betont allerdings, dass das es sich bei "Jugend am Reden" um kein einschlägiges Format handle. Es stünde allen offen.

Als nächstes möchte Ripfl übrigens eine grüne Spitzenpolitikern einladen.