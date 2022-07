Das Hobby zum Beruf machen: Was von Vielen als Wunschvorstellung angesehen wird, hat sich Angelika Sturl-Humpl bereits mit 20 Jahren durch ihr Naturkosmetiklabel „Angi’s Naturwerkstatt“ erfüllt. Das Interesse für Pflanzen und deren Wirkung ist schon in ihrer Kindheit vorhanden, durch die Absolvierung eines Badebombenkurs verfestigt sich dieses nur noch. Nach und nach entstehen aus eigener Hand erste Seifen und Tinkturen, welche im Bekannten- und Freundeskreis auf große Begeisterung stoßen. Dies bekräftigt sie, ihre Produkte weiterzuentwickeln und ständig neue Kreationen in ihr Sortiment aufzunehmen.

Im Februar 2022 wagt sie schließlich mit „Angi’s Naturwerkstatt“ den Schritt in die Selbstständigkeit: Ihre Produkte sind unter anderem im familieneigenen Hofladen Sturl-Obst, bei inthebox 21 in Amstetten, Kematen und Mauer-Öhling oder auch in ihrem Onlineshop zu erwerben. (siehe: angis-naturwerkstatt.azoo.com)

Der Kontakt und Austausch zu Kund:innen ist ihr wichtig, so nimmt sie auch Sonderbestellungen für beispielsweise Hochzeiten oder Taufen an. Werte wie Regionalität, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit sind zum zentralen Leitmotiv der jungen Frau geworden, was sich sowohl am Bezug der Inhaltsstoffe als auch an der Vermarktung zeigt. Vom Design bis über ihre private Einstellung verkörpert sie diese Werte und möchte mit ihren Produkten den Bezug zur Natur vom Kräuterbeet in die eigenen vier Wände bringen.