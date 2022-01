Nicht was Du bist! Bestimmt Deine Werte!

Sondern wie Du bist! Macht Dich so wertvoll. EINZIGARTIG!

Freude teilen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Kreative Geschenke für viele Anlässe.

Tag der offenen Tür nach Telephonischer Vereinbarung.

( PRIVAT)0699 17 91 67 57

Erlös für krebskranke Kinder, in Betreuung im Förderzentrum von Waldhausen.

Kreatives gestalten mit Naturmaterialien.

Spendenaufruf AT 41 1500 0002 4125 5348

Freue mich auf Euer kommen. Vera