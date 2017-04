Hoch lebe die Mostkultur: Hier feiert die Region den Tag des Mostes

26.04.2017, 19:17 Uhr

30. April

Tag des Mostes

Seppelbauer (Amstetten)

Mostfrühschoppen

Trachtenmusikkapelle Euratsfeld

Familie Hauer (Ardagger Stift)

musikalischen Frühschoppen

ab 11 Uhr

, wird dergefeiert. Eine gute Gelegenheit, um den vergorenen Birnensaft gebührend zu feiern, bietet sich beim. Der, der gemeinsam mit derveranstaltet wird, ist mittlerweile schon fast zur Tradition geworden. Auchfeiert den Tag des Mostes mit einemim Heurigen

Weistracher Mostkirtag

Most-Bauernhof Distelberger (Amstetten)

15 Uhr

Martin Gutleder

„Amstettner Moststraßen-Rallye“

11 bis 17 Uhr

Öhlinger Dorfplatz

Familie Farthofer

Dorflounge

Gafringwirt (Euratsfeld)

MostBirnHaus (Ardagger Stift)

Ein weiterer beliebter Treffpunkt ist auch der, der zum Verkosten und Feiern einlädt. Ebenfalls musikalisch feiert der. Abmusiziert. Gemeinsam mit drei weiteren Betrieben ist dieser auch Teil derWer den Feiertag der Mostviertler besonders „chillig“ begehen möchte, der begibt sich vonauf den. Diesen verwandeltbei Schönwetter in eineBeimdreht sich an diesem Tag alles um Spargel und Most. Auch daslädt zum Tag des Mostes ein. Die Besucher lernen in der Ausstellung alles über den Weg der Birne und das Mostviertel.