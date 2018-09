Erfahrungen eines Afrikaners in Österreich von Mag. Dr. Emeka EMEAKAROHA

09.09.2018, 13:26 Uhr

in die Pfarrkirche Viehdorf herzlich ein.Info 0664 73 85 85 09 Hermine Mittermair

Freiwillige Spenden zugunsten des Projektes „One Heart“

Pfarrer Emeka berichtet über Nigeria – ein uns unbekanntes Land in Afrikadie Geschichte, Kultur, politische und wirtschaftliche Entwicklung undbringt in humorvollen Erzählungen die Erfahrungen eines Afrikaners in Österreich nahe.

Er stellt uns auch das spezielle Projekt „One Heart“ – Vision für Entwicklungszusammenarbeit undVölkerverständigung vor.Sein Buch „Erfahrungen eines Afrikaners in Österreich“ kann man im Anschluss an den Vortrag einsehenund erwerben. Der Erlös aus dem Buchverkauf fließt in die Projekte Pfarrer Emekas HeimatdorfUmunohu, Nigeria.Auf Ihr Kommen freut sich das Teamdes Katholischen Bildungswerks ViehdorfDer erste Teil die Vorstellung des Buches „Erfahrungen eines Afrikaners in Österreich“ ist eine durchwegs humoristische, jedoch zum Nachdenken geprägte Stunde.z.B. "Schwarzfahren verboten", wo plötzlich die Angst aufkam, dass Schwarze nicht mit der U-Bahn fahren dürfen oder die Freude, dass es in Österreich eine eigene Partei für Schwarze gibt, bis eben die Ernüchterung kam, dass in Österreich jede Partei eine "Farbe" hat u.v.m.Kinder aus den ärmsten Familien, Waisen und behinderte Kinder werden nach ausführlichen Gesprächen mit mir in Nigeria (im Februar & August jedes Jahr) ins Programm aufgenommen.Mit dem Betrag von € 100,- pro Jahr übernehmen Sie die Patenschaft für ein Kind und ermöglichen ihm damit den Schulbesuch. Sie erhalten ein Foto sowie alle weiteren Daten des Kindes und einmal pro Jahr aktuelle Unterlagen aus Nigeria. Die Auszahlung der Unterstützung erfolgt durch mich direkt an die Familie des Patenkindes.Patenkinder erhalten Unterstützung für den Besuch der 6 Jahre dauernden Primary School sowie der jeweils 3 Jahre dauernden Junior - und Senior Secondary School. Mit dem Abschluss der Secondary School endet die Patenschaft. Eine Patenschaft kann für den Zeitraum eines Jahres übernommen werden - Emeka Emekaroha ist jedoch sehr dankbar, wenn sie für einige Jahre aufrechterhalten werden kann.......... bitte Emeka EMEAKAROHA, den Jahresbetrag von € 100,- auf das Projektkonto einzuzahlen. Sie erhalten anschließend alle erforderlichen Unterlagen. Sein Projektkonto bei der Raiffeisenbank Region St. Pölten lautet auf den Namen Mag. Dr. Emeka Emekaroha (Nigeria) mit der BIC RLNWATWWOBG, IBAN AT63 3258 5000 0000 6403 (BLZ 32585, Kontonummer 6.403).Sie können aber auch mit Sachspenden unterstützen: Rollstühle und Gehhilfen für behinderte Menschen, Kugelschreiber und Bleistifte, Luftballons, Fußbälle, Tennisbälle und Schultaschen für die Kinder im Dorf.