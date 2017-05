NICHT NUR AM MUTTERTAG

11.05.2017, 06:53 Uhr

Dazu Franz Michael Zagler, Beauftragter für Nachrichten der Zeugen Jehovas: „Die Zeit um den Muttertag nehmen wir zum Anlass, Gespräche über das Familienleben zu führen. Wir schätzen es, wenn sich Hausbewohner offen darüber äußern, was die Familie noch glücklicher macht. Natürlich teilen wir auch die Bedenken besonders der älteren Generation, wenn sie feststellt, dass immer weniger Zeit für die Familie übrigbliebt. Mit nur einem Tag für die Mutter oder mit einem Tag für den Vater im Jahr ist die Rolle der Eltern viel zu wenig im Bewusstsein der Gesellschaft.“

Zagler weiter: „Deshalb legen wir großen Wert auf das traditionelle Bild der Familie in der Bibel und bieten kostenlos maßgeschneiderten Lesestoff und Ratgeber für Väter, Mütter, Jugendliche und Kinder. Dazu gehört das 191seitige Buch „Das Geheimnis des Familienglücks“, die 32seitige Broschüre „Glücksrezept für Ehe und Familie“ und das Faltblatt „Die Familie – was macht sie glücklicher?“. Auch führen wir mit unseren mitgebrachten Tablets Kurzfilme zu den Themen „Kinder-Teenager-Familie“ vor. Zu finden auf www.jw.org>Videos.“Die kostenlosen Ratgeber erhalten Sie entweder direkt von einem Zeugen Jehovas, der an Ihre Tür kommt, oder per Post.Bei Fragen wählen Sie bitte die Telefonnummer 0676/637 84 96.