Vor 100 Jahren: Tischlermeister in Biberbach in Brettersäge verunglückt

03.05.2018, 07:32 Uhr

Das Amstettner Wochenblatt schrieb vor 100 Jahren:

In der Brettersäge verunglückt. Im Sägewerk des Michael Dimminger in Biberbach gab es einen Fehler. Der Tischlermeister Franz Heimberger begab sich in die Brettersäge, während ein Arbeiter auf seine Aufforderung die Säge in Bewegung setzte, aber nur wenig Wasser über das Rad laufen ließ, so daß sich das Werk nur langsam bewegte. Heimberger befand sich in diesem Moment im Betriebsraum unterhalb der Brettersäge. Plötzlich verspürte der Arbeiter oben eine Stockung im Betriebe. Er eilte zu einer offenen Stelle in der Säge und sah zu seinem unbeschreiblichen Schrecken, daß Herr Heimberger zwischen den hölzernen Rädern des Wassergetriebes eingequetscht war. Nach schwerer Mühe befreit, ist der Verunglückte am Tage darauf seinen furchtbaren Verletzungen erlegen.