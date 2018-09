Kashofer (FPÖ) sorgt für Sitzungsunterbrechung im Amstettner Gemeinderat

20.09.2018, 08:26 Uhr

Auslöser: Drei Schnuppertickets für den Citybus.

STADT AMSTETTEN. Die Anschaffung von drei Schnuppertickets für den Amstettner Citybus hatte eine Sitzungsunterbrechung bei der Gemeinderatssitzung in Amstetten zur Folge."Die Finanzierung und die organisatorische Abwicklung" sei "noch zu klären", erklärte die zuständige Stadträtin Brigitte Kashofer (FPÖ), weshalb die Stadträtin diesen Punkt von der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung nehmen wollte. Dies sorgte für Verwunderung im Sitzungssaal.

Sitzungsunterbrechung im Amstettner Gemeinderat

"Sprachlos", zeigte sich dazu Markus Brandstätter (ÖVP), "bestürzt" über die "Inkompetenz", Gemeinderat Bernhard Wagner (SPÖ) bei der darauf folgenden Diskussion. Schließlich hätte man bereits einen beschlussfähigen Konsens gefunden. "Es hat nichts anders gefehlt, als das ein Konto bekannt gegeben wird, mit dem wir es bedenken und zahlen können", so Vizebürgermeister Michael Wiesner (SPÖ), sowie eine Zuordnung in die richtige Abteilung, für eine korrekte Abhandlung."Die Stadtratssitzung war vergangenen Mittwoch und heute haben Sie sich darum zu kümmern begonnen, ich glaube es war 14:30 Uhr", so Bürgermeisterin Ursula Puchebner (SPÖ) bei der am Mittwoch der darauf folgenden Woche stattfindenden Sitzung."Es ist nicht nur eine Sache von mir alleine, sondern es ist eine Sache des Ausschusses", erwidert Kashofer.Schließlich wurde die Sitzung für zehn Minuten unterbrochen und eine entsprechende Bedeckung und die passende Abteilung gesucht, gefunden, der Antrag in Ko-Produktion zwischen Brigitte Kashofer, Michael Wiesner und Ursula Puchebner formuliert und der Ankauf der drei Schnuppertickets für den Citybus beschlossen – auch mit der letztendlichen Zustimmung von Kashofer. Hier geht es zum Stream der Gemeinderatssitzung. (Tagesordnungspunkt ab ca. 1:24:00)