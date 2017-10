Kart-Talent Jakob Hornbachner auf der Spur der Großen!

05.10.2017, 06:36 Uhr

Der 16-jährige Jakob Hornbachner erreichte im Sportjahr 2017 seine bisher größten Erfolge. Der Schüler des Stiftgymnasiums Seitenstetten brillierte im Kart mit Top 3 Resultaten in der Staatsmeisterschaft und schaffte erstmals auch bei den EM-Läufen den Sprung unter die besten 8. Mit Vollgas soll es nun in eine erfolgreiche Kart-Zukunft gehen!

, erzählt Jakob Hornbachner. Der 16-jährige Kart-Nachwuchsfahrer aus Seitenstetten begann 2012 dem Kart-Sport und fährt nun seit 2014 in den Rennserien:, so der Kart-Racer, der heuer neben Top-3-Ergebnissen in der Staatsmeisterschaft und starken Leistungen in der Europameisterschaft mit unglaublichen Zeiten aufzeigt:, lächelt Hornbachner, der mit schnellster Rennrunde auch gewinnen konnte. Um nur 0,18 Sekunden war der Stiftsgymnasiumschüler auf der Rennstrecke in Bruck an der Leitha hinter dem Streckenrekord geblieben. Jakob bekam aufgrund seiner gezeigten Leistungen auch eine Einladung nach Italien, zu Testfahrten nach Cividale. Unterstützt wird der hochtalentierte Fahrer natürlich von seiner Familie, auch Schwester Tanja fährt neben ihrem Studium erfolgreich im Kart-Sport. Letzte Saison war die Familie fast jedes Wochenende zu den Rennen unterwegs:, weiß Papa Jakob, der sowie Mama Michaela bei jedem Rennen dabei ist.