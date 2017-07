Starke Leistungen der LCN Mitglieder in Wallsee

17.07.2017, 06:54 Uhr

Unter den 279 TeilnehmerInnen finishte Michael Gröblinger bereits als Gesamt 3ter und holte sich mit der tollen Zeit von 30:20 min damit den Sieg in der M 30. Als Gesamt 2te Frau lief Edith Brandl ins Ziel und holte sich mit der Zeit von 36:43 min den Tagessieg in der W 30. Mit zwei weiteren Podestplätzen in der W40 zeigten die LCN Damen groß auf. Gabi Lehenbauer fighte als 2te (W40) mit 39:20 min ins Ziel und bereits mit 40:09 min kam auch schon Christine Mühlbachler als 3te dieser Klasse. Die weiteren großartigen Zeiten sowie Platzierungen erliefenSara (41:54 min-W30/8) und Dennis Rollhaus (39:51 min - M40/24), Thomas Trauner (36:01 - M40/10), Jürgen Lehenbauer (36:52 min - M40/14), Helmut Gutenbrunner (37:37 min - M50/10), Harald Grossteiner (43:21 min - 50/25), Helga Binder (44:58 min - W40/10), Heidi Stienen (45:22 min - W40/11), Simone (46:59 min - W40/16) und Franz Naderer (47:16 min - M 40/41) und auch Obm. Walter Kloimwieder darf mit seiner Leistung (40:35 min - M 50/17) zufrieden.Großartiger Marathon von Daniela Egger!Bereits am 09.07. beteiligte sich Daniela beim int. Triathlonfest in Roth (Deutschland) mit einer Damenstaffel des Team Doka - Umdasch. Bei 30 ° und sehr schwülem Wetter und einer anspruchsvollen Strecke mit 200 HMlief Daniela die 42,2 km in starken 3 Std. 47 min. Mit dieser Zeit und ihren 2 Team Kolleginnen bewältigten sie den gesamten Triathlon in 10 Std. 15:17 min und liefen damit unter 33 Damenstaffeln auf den tollen 8 Rang.