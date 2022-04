Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt alles an die Sonnen. Der alte Spruch hat nichts von seiner Aktualität verloren, schon gar nicht in Zeiten, wo jeder Mensch digitale Spuren hinterlässt. So können persönliche Einkaufsvorlieben oder alte Chatnachrichten entschlüsselt werden, aber auch Gewerbeprojekte, wie jenes vom Haidhof, bleiben nicht lange geheim. Schon gar nicht, wenn man etwas "verkaufen" will und ins Netz stellt. Und schon gar nicht, wenn generell Menschen sensibel werden gegen die grassierende Betoniererei und alarmiert auf verdächtige Signale reagieren (da ja offizielle Information oft ausbleibt).

Es ist nicht die einzige Lagerhalle, die in der Region entsteht. In Oeynhausen wird bereits (vergeblich) protestiert, ebenso im tiefsten Steinfeld und Triestingtal. "Brauchen wir wirklich jede Halle?" fragte Rudolf Gehrer im Badener Gemeinderat. "Säen - pflegen - ernten" erscheint ihm als die humanere Alternative. Spätestens in Zeiten wie diesen gewinnt diese Aussage zusätzlich an Wahrheitswert. Nur: Wen kümmert's? Hauptsache, der Rubel, Euro oder Dollar rollt.