BEZIRK BADEN. „In den letzten sieben Jahren kam es zu keinen Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte. Der Grenzwert für den Jahresmittelwert wurde in Niederösterreich ohnehin noch nie überschritten“, zieht Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf Bilanz. Langjährige Trends zeigen, dass sich die Luftqualität ständig verbessert.

Feinstaub mehr als ein Viertel reduziert

„Beim Messpunkt Bad Vöslau wurden im Jahr 2019 um 26,3 Prozent weniger als im Jahr 2013 gemessen. Im ersten Halbjahr 2020 sind die Feinstaubwerte bereits um weitere 7,14% Prozent gesunken“, ist LAbg. Christoph Kainz über die gute Luftqualität im Bezirk Baden erfreut.

„Wir alle können einen Beitrag leisten, damit das so bleibt. Bei kurzen Wegen auf das Auto verzichten und auf das Rad umsteigen sowie in der Region einkaufenen“, so Kainz und Pernkopf.

Ozon derzeit hoch

Indessen hat die aktuelle Hitzewelle einen anderen fast vergessenen Luftschadstoff in Erinnerung gerufen: das Ozon. In Wien Hohe Warte wurde heute, 10. August, der Wert von 180 Mykrogramm überschritten und damit der Schwellenwert für die öffentliche Information erreicht. Auch an der Messstelle Bad Vöslau gab es höhere Werte als normal. Die Tagesspitze lag heute bei 141 Mikrogramm. Damit ist laut Smogalarmgesetz ebenfalls die Warnstufe 1 (130 Mikrogramm) überschritten.

Anstrengende Tätigkeiten im Freien sollen empfindliche Personen jetzt besser unterlassen. Die Ozonwarnung auszulösen obliegt den Landesobleuten.