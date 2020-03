Badner Bahn mit zweitem "Easymobil"

Die Wiener Lokalbahnen (WLB) erweitern ihr Mobilitätskonzept der neuen easymobil-Stationen um die Badner-Bahn-Haltestelle Guntramsdorf. Sie verbindet mehrere Mobilitätsangebote und praktische Services unterschiedlicher Anbieter miteinander. Neben der Badner Bahn hält dort auch die Regionalbuslinie 363 mit einer Anbindung nach Mödling, Guntramsdorf und Gumpoldskirchen. Leihfahrzeuge, wie das Car-Sharing von sharetoo oder Bike-Sharing von nextbike, bieten sich für Ausflüge in der Region oder kurze Wegstrecken in der Umgebung an. Ein Taxistand und Park&Ride-Stellplätze vervollständigen die neue easymobil-Station Guntramsdorf.

„Mit unserer neuen A1 Paket Station lassen sich unnötige Fahrten vermeiden und der Komfort für die Öffi-Nutzerinnen und Nutzer spürbar erhöhen“, unterstreicht Marcus Grausam, CEO von A1 Telekom Austria, den Mehrwert der neuen A1 Paket Station.

Die umweltfreundliche Lösung spart Fahrgästen der Badner Bahn doppelt Zeit. Am Weg in die Arbeit oder am Nachhauseweg können Pakete einfach eingelegt oder abgeholt werden, alles ohne zusätzliche und vermeidbare Wege.