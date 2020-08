BADEN. Wie an vielen Schulen in Österreich ist derzeit auch an der Mittelschule Baden/Pelzgasse eine Summer School aktiv. 34 Kinder aus Schulen in Baden, Ebreichsdorf, Pottendorf, Oberwaltersdorf und Alland werden täglich von 8 - 12 Uhr unterrichtet, um die Deutschkenntnisse zu verbessern. "Unsere Schule ist dafür der vom Bund definierte regionale Standort", erläutert Direktorin Brigitte Gumilar. "Die Kinder werden täglich per Bus zum Unterricht gebracht und von Lehrpersonal und Lehramtsstudierenden unterrichtet."

Zusätzlich läuft an der Pelzgasse aber auch ganz aus eigener Initiative ein Förderungsprogramm, das im Vorjahr erstmals durchgeführt wurde und wegen des Erfolges heuer wieder stattfindet. "Der Lionsclub Baden-Helenental unterstützt dieses Projekt mit namhaften 2.500 Euro. Damit können Entschädigungen für das freiwillige Lehrpersonal bezahlt und nötige Materialien angekauft werden," berichtet die Direktorin. Dieses außerordentliche Förderungsprogramm unterstützt 20 von der Schule ausgewählte Kinder beim Wiederholen des Lehrstoffes aus den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik.

"Wir Lions sehen in dieser vorbildlichen Initiative eine ganz wichtige Investition in die Bildung der Jugend. So werden sie fit gemacht für den nächsten Schritt auf der Bildungsleiter, sei es für eine höhere Schule, eine Lehre oder Fachkraft-Ausbildung", erläutert Andreas Simhofer von den Lions die Motivation für die Spende.