TRIBUSWINKEL (Von Sebastian Lorenz). In der Leesdorfer Straße stand ein Geräteschuppen in Brand, die Polizei wurde alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten befand sich die Feuerwehr „Traiskirchen-Tribuswinkel“ bereits vor Ort und führte Löscharbeiten und einer Werkstatt durch. Die Feuerwehr Pfaffstätten traf ebenfalls kurze Zeit später ein.

Die Brandursache dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das defekte Ofenrohr eines zuvor in Betrieb genommenen Ofen sein. Die in holzriegelartiger Bauweise errichtete Werkstatt wurde mittels Dämmwolle in den Wänden und in der Decke isoliert. Die Dämmwolle sowie die Holzkonstruktion fingen rasch Feuer.

Es wurden zum Glück keine Personen verletzt. Es entstand ein Schaden in der Höhe von ca. 1000 Euro.