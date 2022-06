KOTTINGBRUNN. Die vierreihige Kastanienallee im Schlosspark gehört zu den besonderen Naturjuwelen in ganz Europa. Ältere Kottingbrunner erinnern sich noch an ihre Spaziergänge in der Allee. "Es war wie Eintauchen in eine Kathedrale, auch an den heißesten Sommertagen fand man hier wohltuenden Schatten." Doch die alten Bäume hatten ihre Lebensdauer erreicht, es wurde Anfang der 2000er-Jahre eine neue Allee gepflanzt - wieder mit Kastanienbäumen.

Jedoch dürfte durch die Neupflanzung auch der Phythophthora-Pilz eingeschleppt worden sein, der das Kambium der Bäume (die Wachstumsschicht zwischen Rinde und Splintholz) angreift und in Folge die Bäume zum Absterben bringt. Von rund 300 neu gepflanzten Bäumen im Schlosspark musste etwa die Hälfte wieder entfernt werden. Die Allee ist also mehr als lückenhaft. Bürgermeister Christian Macho berichtet: "Wir haben ganze Flächen von den Kastanienbäumen befreit, in der Hoffnung, dass der Pilz dann nicht überleben kann. Leider hat sich die Hoffnung nicht erfüllt."

Alternativer Weg gesucht

Dennoch wollte man in Kottingbrunn vor diesem Schädling nicht w.o. geben, und hatte auch die naturbehördliche Direktive dazu. "Allerdings hatte man uns vorgeschrieben, den Boden im Schlosspark komplett zu tauschen, dagegen habe ich mich aber gewehrt," so der Bürgermeister.

Man versuchte noch einen anderen Weg. Der Obmann der Dorferneuerung, Richard Huf, sammelte vor Jahren schöne glänzende Kastanien und kam dann auf die Idee, selbst Kastanienzüchter zu werden. Gemeinsam mit etwa 30 anderen Kottingbrunnern und im Einverständnis mit der Gemeinde zog er Kastanien in Eigenregie hoch. In rund 60 Kübeln in seinem eigenen Garten haben die gesunden Bäumchen mittlerweile eine Höhe von ca ein bis zwei Metern erreicht, ebenso erfolgreich waren die anderen Baumzüchter im Ort. Im Herbst könnten die Bäumchen ausgepflanzt werden, und "überleben dann hoffentlich, denn der Phytophthora-Pilz ist leider kaum auszurotten", so der Dorferneuerer.

Ahornbäume als Ergänzung

Der Bürgermeister verkündet den aktuellen Fahrplan für die Alleerettung: "Vorausgesetzt alle Bewilligungen kommen rechtzeitig, dürfen wir ab Herbst auch Ahornbäume in die Kastanienallee mischen. Die kommen mit dem Pilz offenbar besser zurecht. Wir wollen aber auch die selbst gezüchteten Kastanien auspflanzen, um Lücken in der Allee zu schließen."