BAD VÖSLAU. Am 28. Juni gegen 12.30 Uhr wurde telefonisch bei der Polizeiinspektion Bad Vöslau die Anzeige erstattet, dass im Freilandgebiet, westlich von Bad Vöslau, im Waldrand, ein Kriegsrelikt aufgefunden wurde. Die Auffindungsstelle wurde gesichert und via Landesleitzentrale der Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres verständigt. Nach Freilegung des hochaktiven Kriegsreliktes, eine Panzer-Sprenggranate aus dem zweiten Weltkrieg, durch Beamte des Entminungsdienstes, musste die Sprengung an Ort und Stelle vorgenommen werden. Für die Vorbereitung wurde das vom Entminungsdienst vorgegebene Sicherungsgebiet durch Beamte der Polizei Bad Vöslau gesperrt, wovon auch die vorbeiführende Landesstraße L4007 teilweise betroffen war. Die Sprengung erfolgte um 15.17 Uhr und verlief planmäßig und ohne Komplikationen oder Folgeschäden, die Detonation war jedoch weithin hörbar.