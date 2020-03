Kunstparker: Handbremse selbständig gelöst?

BADEN. Entweder hat sich hier nach dem Parken die Handbremse dieses Wagens gelöst, oder aber der Lenker oder die Lenkerin haben kunstvoll über die eingezeichneten Parkplatz-Grenzlinien hinweggesehen. Anders ist diese Art zu parken wohl nicht zu erklären. Das fand auch unsere Leserin Erika, die diesen Kunstparker vorige Woche am Merkur-Parkplatz in Baden ablichtete. "Der Wagen stand dort am 3. März um 17.30 Uhr nicht bloß ein paar wenige Minuten, sondern schon deutlich länger." Wir sind schon gespannt, welche Ausrede dieser "Kunstparker" eventuell parat hat.

