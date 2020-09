BEZIRK BADEN/WIEN. Die Coronakrise hat dem Radverkehr einen wahren Boom bereitet. Österreichweit gibt es neue Radlobby-Gruppen, im Bezirk auch in Ebreichsdorf, in Baden ist eine Gruppe in Gründung. Am 25. September ruft die Bewegung "Fridays for Future" zum weltweiten "Klimastreiktag" auf. Eine Kundgebung der Radlobby-Bewegung startet um 12 Uhr am Westbahnhof, Wien Mitte und Hauptbahnhof.