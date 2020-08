BADEN. Seit November 2017 ist das neue Beethoven Museum in Heiligenstadt eröffnet. Konzipiert hat es die Althistorikerin, Ausstellungsmacherin und Kulturwissenschaftlerin Mag.a. Lisa Noggler-Gürtler, Kuratorin für Musik und für Musikerhäuser des Wienmuseums. Sie ist nun am 28. August um 19 Uhr zu Gast bei Johannes Leopold Mayer im Rahmen der Serie "Zu Besuch bei Ludwig van..." im Beethovenhaus Baden. Ausgehend von der Frage, wie ein Beethoven heute vermittelt werden sollte, verknüpft das Museum in Heiligenstadt die für diesen Ort bewusst ausgewählten musikalischen und biografischen Aspekte wie das Heiligenstädter Testament mit Themen zu Gesellschaft, Politik und Alltag im Habsburgerreich. Darüber hinaus aber ermöglicht es den BesucherInnen, den eigenen Standpunkt mit dem der tradierten Identität Beethovens in Verbindung zu bringen. Viel Stoff für den Gedankenaustausch mit der Ö1-Legende Johannes Leopold Mayer.

Tickets: Beethovenhaus Baden, Rathausgasse 10 / Tel. 02252 86800-630 oder willkommen@beethovenhaus-baden.at