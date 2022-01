BEZIRK BADEN. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – sie zeigen aber auch die Stärke unseres Bezirks Baden. „Und genau aus diesem Grund setzen wir auch gemeinsam mit all unseren 30 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ein Zeichen des wertschätzenden Miteinanders und Respekts“, unterstreicht Bezirkshauptfrau Mag. Verena Sonnleitner, die sich an die Spitze der Initiative stellt.

Wichtig Danke zu sagen!

„Mein herzliches Dankeschön gilt allen Einsatzorganisationen sowie allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die in den vergangenen 21 Monaten maßgeblich dazu beitrugen, die Corona-Pandemie zu bekämpfen“, ist sich die Bezirkshauptfrau sicher, „dass das Engagement, das alle Beteiligten an den Tag legten, so einzigartig war und ist, wie die Herausforderungen der Pandemie selbst.“

BH Mag. Verena Sonnleitner sagte DANKE an alle Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten und derzeit besonders unter Druck stehen, allen Polizistinnen und Polizisten, die weiterhin für Sicherheit sorgen. Danke dem österreichischen Bundesheer und den Blaulichtorganisationen, die in vielen Bereichen helfen, wo Unterstützung notwendig ist aber auch allen Zivildienern, die einen besonderen Beitrag für unser Land leisten. Danke allen Pädagoginnen und Pädagogen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindergärten und Kinderkrippen. Danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lebensmittelhandel, Apotheken und Drogerien und allen Unternehmen, die weiterhin geöffnet sind, damit die Versorgung der Menschen im Land weiterhin so reibungslos funktioniert.

Wir alle wünschen uns, dass wir gut durch die nächsten Monate kommen und endlich wieder ein bisschen Normalität in unser Leben einkehrt.“

Service: Impf- und Teststraßen

Um weiterhin allen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung gerecht zu werden, werden Impf- und Teststraßen von den Gemeinden betrieben, die unkompliziert und rasch mit hoher Qualität, Intensität, Professionalität und Sensibilität ein umfassendes Serviceangebot bieten.

Nutzen Sie die vorhandenen Angebote oder informieren Sie sich bei Ihrem Arzt des Vertrauens!

Alle 30 Bezirksgemeinden sind sich einig

Für 2022 haben nun alle 30 Gemeinden im Bezirk Baden gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft ein Ziel definiert, gut durch diese fordernden Zeiten zu kommen!

Die Impfung ist das Fundament für die Rückkehr ins gesellschaftliche Leben. „Miteinander wollen wir auch unseren Gegner – dem Coronavirus – die Stirn bieten. Beugen wir daher auch gemeinsam vor, wir leben alle zusammen in einem Bezirk“, appelliert BH Mag. Verena Sonnleitner abschließend.