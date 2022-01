02.01.22 Mit dem heutigen Neumond im Steinbock Zeichen haben wir die Möglichkeit, unser System neu zu starten und die Weichen für die kommenden sechs Monate zu stellen. Überlegen Sie sich, in welchem Bereich Sie neu durchstarten möchten und setzen Sie dafür gezielte Maßnahmen! Die Krebse und Steinböcke sind hierzu im Besonderen aufgefordert! Planen Sie Projekte, die Sie jetzt starten wollen, sorgfältig und vermeiden Sie allzu spontanes und dominantes Verhalten! Das, was bisher auf einer Traumebene angesiedelt war, kann aktuell mit Energie geladen und verwirklicht werden. Der heutige Neumond in Steinbock betont nochmals die geforderte Ausdauer, Durchhaltekraft und Zielstrebigkeit, die jetzt gefordert ist, um konkrete Entscheidungen für ein erfolgreiches Jahr 2022 zu treffen. Abwarten bringt Stillstand – entschlossenes Handeln ist gefragt. Durch die Beteiligung von Uranus sollte auch die notwendige Flexibilität mitgebracht werden. Planung schön und gut, aber plötzliche Gegebenheiten können ein Umdenken erfordern. Stellen Sie sich Veränderungen nicht in den Weg, sondern nehmen Sie diese dankbar an, auch wenn Ihnen noch nicht klar ist, wohin Sie diese führen werden. Mit aktuell 4 Planeten im Steinbock Zeichen behalten wir selbst bei komplexen Gedankengängen stets den roten Faden und zeigen uns generell realitätsbezogen und fleißig, aber auch durchsetzungsstark und entschlossen. Achten Sie darauf, dass bei aller Nüchternheit und Objektivität nicht der Humor zu kurz kommt! Merkur in Wassermann steuert Spontaneität, Geistesblitze und die nötige Portion Intuition bei!

Nutzen Sie die Kraft des Neumonds für die persönliche Entwicklung und stehen Sie Neuerungen positiv gegenüber! Veränderungen beruflicher Natur klopfen an die Tür der Stiere und Steinböcke, aber auch in der Liebe stehen die Zeichen für den Steinbock auf Restart! Ein positiver Venus/Pluto Aspekt verleiht ihnen endlich ein glücklicheres Händchen in Herzensfragen. Der Neumond hat besonders positive Auswirkungen auf die Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock, aber auch die Skorpione und Fische werden zunehmend aktiver, gewinnen an Vitalität und gehen mutiger ans Werk. Mit Glücksplanet Jupiter an ihrer Seite trumpfen die Fische, Krebse und Skorpione in diesem Jahr so richtig auf! Ihre Zeit ist jetzt gekommen, zeigen Sie, was in Ihnen steckt!

Ein frohes neues Jahr wünscht Ihnen Bettina Eitler - BETTINASTRO!