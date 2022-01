01.02.2022 Mit dem Neumond heute in der Früh im Wassermann Zeichen werden wir dazu angeregt, Experimente zu wagen und zukunftsweisende Projekte in Angriff zu nehmen. Bringen Sie Ihre Originalität und Individualität zum Ausdruck! Wir scheuen nicht davor zurück, ein Risiko zu wagen, solange es uns eine Verbesserung verspricht. Die Veränderungen sollten jedoch eine fundierte Grundlage haben und wohl überlegt sein. Saturn in Verbindung mit dem Neumond ruft uns auch zur Vernunft auf, es muss nicht gleich alles über den Haufen geworfen und neu erschaffen werden. Prüfen Sie einfach gründlich, welche Aspekte Ihres Lebens einer Erneuerung bedürfen und nehmen Sie dann die notwendigen Schritte in Angriff! Die Wassermann Energie kann am besten in Gruppenaktivitäten oder in Freundschaften gelebt werden. Vielleicht ergibt sich für Sie die eine oder andere Gelegenheit, eine Interessensvertretung zu gründen oder einem Verein beizutreten, um den Impuls des Neumonds aufzugreifen?

Der Neumond berührt vor allem die Stiere, Löwen, Skorpione und Wassermänner. Werden Sie sich bewusst, ob Sie die richtigen beruflichen Ziele verfolgen und handeln Sie entsprechend. Heute ist ein idealer Nährboden für neue Geschäftsideen! Die Stiere, Löwen und Skorpione werden von Uranus aus ihrer gemütlichen Ruhe gerissen und sollten diesen Impuls nutzen, voller Elan Neues in Angriff zu nehmen. Die Wassermänner fühlen sich hin- und hergerissen zwischen ihrem Hang zur Gewohnheit und der Versuchung des Neuen. Die Steinböcke sind die Gewinner des Tages und vor allem beruflich mit Macht und Einfluss auf der Überholspur. Auch in der Liebe rennen sie mit der Hilfestellung Jupiters offene Türen ein und machen die eine oder andere Eroberung. Die Fische machen auf sich aufmerksam und locken mit ihren Reizen, Jupiter unterstützt die zwischenmenschlichen Kontakte. Widder/Schütze: Machen Sie heute ein Brainstorming! Kreative Ansätze und spontane Geistesblitze können Ihnen den Weg für innovative Projekte ebnen! Aber Saturn mahnt: Prüfen Sie zuerst die Machbarkeit! Die Zwillinge, Waagen und Wassermänner können getrost ihren Impulsen trauen. Allgemein gilt: Eine frische Brise hat noch niemandem geschadet, brechen Sie zu neuen Ufern auf!