Prosit Neujahr, liebe LauffreundInnen!

Seit meinem Staatsmeistertitel im Speedtrail in der Klasse M60, beim Gaisberg-Trail in Salzburg Ende Oktober, bin ich allmählich in die Winter-Laufpause übergegangen. Und ich gebe zu, es war nicht unangenehm ein wenig faul zu sein, Kekse zu genießen und sich um andere Dinge als Laufen zu kümmern.

Aber dann habe ich unter'm Christbaum ein Paar Salomon Speedcross 6 (danke an Laufsport Mangold), echte Lauf-Spaßmacher, gefunden und mit der Laufpause war es vorbei.

Schon am Christtag geht es bei herrlichem Wetter hinaus, gleich mal eine kleine Runde auf den Pfaffstättnerkogel. OK, durch den Kurpark hinauf zum Rudolfshof merke ich deutlich, daß ich nicht auf 100% Leistung bin. Logisch, es wäre auch schlimm wenn ich nicht abgebaut hätte - wozu wäre dann mein Training gut? Also, das passt schon, bin ich halt langsamer und etwas keuchender bergauf unterwegs, das wird schon wieder! Hinunter nach Einöde lasse ich es locker laufen, achte auf das Gefühl, das die neuen Schuhe vermitteln - fühlt sich sehr gut an, scheint alles zu passen.

Nach Einöde geht's durch das Große Kiental zuerst leicht, dann steiler bergauf. Bereits jetzt spüre ich, daß das das Laufgefühl besser ist als auf den Rudolfshof, mein Körper scheint sich sehr schnell wieder auf die Belastung einzustellen. Auf halbem Weg, bei der Abzweigung rechts hinauf zum Sandra-Platzl, entscheide ich mich für diese kürzere aber steileren Variante auf den Pfaffstättner-Kogel, ich möchte einen echten Härte-Test. Das steile, tief mit Laub bedeckte und mit Steinen und Ästen durchsetzte Wegerl ist sehr anstrengend zu laufen. Wenn ich das schaffe, dann schaut es gut aus ... und ja, auch wenn der Puls kräftig steigt, es macht Spaß, das Gefühl passt - super!

Beim Sandra-Platzl mach' ich eine kurze Fotopause, soviel Zeit muß sein! Immer wieder komme ich gerne hier vorbei - vielen Dank an diejenigen, die diesen Ort so hübsch herrichten und in Schuß halten! Der restliche Weg hinauf auf zur Proksch-Hütte ist dann keine Schwierigkeit mehr. Und obwohl ich schon unzählige Male hier heroben war denke ich auch diesmal wieder, während ich die Klesheim-Warte hinauflaufe: "Wau, wie schön!". Die Abendstimmung, das Licht, die Landschaft, die Wolken - ein Gedicht, da MUß ich mich fotomäßig ein wenig austoben.

Hinunter geht es über den hübschen kleinen Pfad, der am Rücken zwischen Großem und Kleinem Kiental entlang zu den Einödhöhlen führt. Der ist jedes Mal voll von Foto- und Aussichtsmotiven, dazu ein Laufgenuß - die Entscheidung zwischen meinen beiden Hobbies fällt mir da jedes Mal schwer. Aber eine kurze Pause beim Bankerl über den Einödhöhlen mit Blick auf die Theresienwarte ist IMMER drin.

Bei den Höhlen ist es schon ganz schön dämmrig aber was soll's, zurück nach Baden ist es nicht mehr weit. Nochmals rauf auf den Rudolfshof, vorbei am Mautner-Markhof Pavillion und weiter in den Kurpark. Oben bei der Kreuzwegkapelle haben Kinder kleine weiße Friedenstauben am Gitter befestigt - sehr berührend! Leider ist es schon so finster, daß ich sie kaum noch fotografieren kann ... ich versuch's trotzdem. Und jetzt ab nach Hause ... aber die Fotomotive lassen mich immer noch nicht los. Erst noch die herrliche Abendstimmung mit Harzberg und schmaler Mondsichel und dann ... was leuchtet denn da durch die blätterlosen Bäume herauf? Tatsächlich, das ist der Seiteneingang der Römertherme und das blau leuchtende Glasdach! Toll! Wie oft bin ich da schon - auch in der Dämmerung im Winter - vorbeigelaufen und noch nie ist mir das aufgefallen ...

Dann hab ich es geschafft. Und wie so viele Male zuvor kann ich nur sagen: Ein kleiner Lauf, nur 8.5Km, aber unzählige Eindrücke. Und immer wieder gibt es was Neues zu Entdecken :-)

Bis zum nächsten Lauf,

liebe Grüße

Hans

P.S.: Und die Speedcross 6? Nunja, die sind bei diesem Läufchen nicht gefordert worden - aber der erste Eindruck: Ausgezeichnet, sitzen perfekt, greifen auf Laub, Felsen und Wurzeln bergauf und bergab tadellos ... ich glaube, damit werde ich noch viel Freude haben :-)