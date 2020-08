Der Berglauf "Beethovenlauf zur 9." musste aufgrund der Covid 19 Ereignisse aus dem Frühjahr 2020 verschoben werden und findet nun am 26. September 2020 im Kurpark Baden statt.

BADEN. Dieser Lauf wird dem Jahresregenten Ludwig van Beethoven gewidmet! Im einmaligen Ambiente des Badener Kurparks gilt es eine „Bergstrecke“ (in etwa vom Eingangsbereich bis zum Mautner von Markhof Pavillon in der Nähe des Rudolfshofs) so oft wie möglich in der Zeit von neun Stunden zu bewältigen. Einzig – man muss beim Ablauf der Zeit im Ziel sein, sonst wird man disqualifiziert! Diese Strecke kann man als Einzelläufer und auch als Team in dem vorgegebenen Zeitfenster bewältigen! Gemäß des Mottos wird um 9 Uhr (bei Bedarf in Etappen wegen der Covid 19 Verordnungen) gestartet….. Diese Veranstaltung unterliegt den aktuellen Covid 19 Bestimmungen und erfolgt auf eigene Gefahr.

Anmeldungen, detaillierte Informationen, Fragen und mehr gibt es hier:

Fitness & Sportconcept, Aurel Lackner

Web: www.fitness-sportconcept.at

Email: office@fitness-sportconcept.com