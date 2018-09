Da blieb kein Auge trocken: "Wie im Himmel" rührte zu Tränen

10.09.2018, 19:48 Uhr

Berührender Theaterabend in Kottingbrunn: Anselm Lipgens inszenierte "Wie im Himmel"

KOTTINGBRUNN. "Ich war noch nie so zu Tränen gerührt!" sagte Bürgermeister Christian Macho nach der Premiere von "Wie im Himmel" in der Kulturszene. Er konnte kaum seine Tränen unterdrücken und steckte damit auch Kulturszene-Chefin Irene Künzel an, die sich an ihren verstorbenen Mann, Kulturszene-Gründer Joachim Künzel, erinnern musste. Die Tränen konnten auch viele andere Premierengäste nicht unterdrücken, so ergreifend war das Stück um den ausgebrannten Dirigenten Daniel, der in einem dörflichen Kirchenchor das Glück der Musik und der Liebe und den Tod findet: Pfarrer Walter Reichel, Kabarettist Oliver Baier, die extra aus Wien angereisten Freunde des Hauptdarstellers Alexander Rossi, die Schauspielerin Sabine Muhar und ihr Lebensgefährte Johannes Seilern, Badens Vizebürgermeisterin Helga Krismer und viele mehr. Zum Glück bot die Inszenierung von Anselm Lipgens aber nicht nur Stoff zum Weinen, sondern auch zum Lachen.Gespielt wird noch bis Ende September. www.kulturszene.at , 02252/74383