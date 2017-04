1.Hochstraßenfest & das jährliche Maibaumaufstellen in Bad Vöslau

26.04.2017, 17:06 Uhr

Direkt auf der Hochstraße erwarten Sie tolle Schnäppchen, Angebote, feine Schmankerl sowie ein nettes Rahmenprogramm für Groß & Klein. Am Vormittag unterhält der Zirkus Picard die kleinen Gäste. Die Allianz-Hüpfburg kann den ganzen Tag besucht werden. Außerdem gibt es ein nettes Gewinnspiel für die Jugend. Radio Sol ist auch da und sorgt für Frühlings-Stimmung mit guter Musik. Das Fest startet um 9 Uhr, endet um 17 Uhr und findet bei jedem Wetter statt.Ein weiterer wichtiger Termin folgt gleich am nächsten Tag! Am 30. April wird, wie jedes Jahr von Gemeinde, Feuerwehr und VÖWI der Maibaum aufgestellt und dann mit Tanz und Kulinarischem am Schloßplatz befeiert. Ab 16 Uhr geht‘s los!Der Verein Vöslauer Wirtschaft freut sich an beiden Tagen auf Ihren Besuch!