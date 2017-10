B 210 wird zum Politikum

02.10.2017, 17:06 Uhr

Dennoch beobachten Anrainer jede Nacht in der fraglichen Zeit eine "zweistellige Zahl" von Schwer-Lkw, was auch eine Verkehrserhebung der BH Baden ergab.Gegen die dauernde gesundheitsbedrohende Schlafstörung für die AnrainerInnen wehren diese sich schon seit Jahren im Rahmen von Einzelaktivitäten und Bürgerinitiativen, allerdings erfolglos. „Die BH sieht trotzdem keinen Handlungsbedarf und meint, der Lärm sei nicht über einem nicht näher definierten ,zumutbaren Limit‘. Auch die untertags geltende Lkw-Fahrbeschränkung ist von vielen Ausnahmegenehmigungen durchlöchert. Das Lkw-Verbot ist daher eine Farce“, so Helga Krismer, Badens VizebrügermeisterinDie Anrainer beschwerten sich schon beim Verkehrsminister und beim Innenminister - vergeblich. Der Ball wurde an immer andere Gremien weitergespielt. Bis er schließlich beim Nationalratsabgeordneten der Grünen landete. Und der spielt den Ball nun wieder zurück an den Verkehrsminister und an den Innenminister - in Form von 14 Fragen, die in einer parlamentarischen Anfrage formuliert sind. Unter anderem will Brosz wissen, wieviele Ausnahmegenehmigungen es gibt, ob es im Sinne besserer Überwachung Möglichkeiten zur Section Control gibt und wo das zumutbare Limit bei nächtlicher Ruhestörung liegt.„Es gilt die Betroffenen zu schützen und nicht die Gesetzesbrecher aus der Lkw-Branche“, so die Grünen entschieden.