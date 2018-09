Badener Sozialmarkt – eine zehnjährige Erfolgsgeschichte

19.09.2018, 15:15 Uhr

"Baden gilt ja nach wie vor erfreulicherweise als noble und reiche Stadt", sagte seine Mitstreiterin Christine Witty (wir badener) bei der Begrüßung. "Aber auch in dieser Stadt leben Menschen an oder sogar unter der Armutsgrenze!"."Ich bin hier ein Zeitzeuge," sagte auch Peter Surovic, der die Entwicklung des Sozialmarkts von der Stunde Null an als Nachbar verfolgt hat. "Anfangs haben 80 Damen und Herren eine Einkaufskarte erhalten, heute liegen wir bei rund 600 ausgegebenen Berechtigungskarten", so Surovic. "Und der der dafür sorgt, dass die Regale gut gefüllt sind, das ist Jowi Trenner mit seinem Team. Tagtäglich."Zur Philosophie des Badener Sozialmarktes gehört es "helfen statt wegzuwerfen". Und so werden hier zu viel erzeugte, falsch etikettierte, transportbeschädigte oder kurz vor dem Ablaufdatum stehende Waren vor der Vernichtung gerettet, und dem Sozialmarkt bzw. den sozial Bedürftigen zu extrem niedrigen Preisen weitergegeben."Damit wird nicht nur direkte Hilfe ermöglicht, sondern auch Lebensmittelvernichtung vermieden", betonte auch August Breininger, Fraktionskollege von Jowi Trenner. "Es wird hier nicht nur günstig eingekauft, sondern auch eine gute alte Greißler-Atmosphäre geschaffen".ÖffnungszeitenDie Öffnungszeiten des Badener Sozialmarktes sind:Montag bis Samstag: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

Wer darf im Badener Sozialmarkt einkaufen?Der Einkauf im Badener Sozialmarkt ist nur gegen Vorlage einer vom Badener Sozialmarkt kostenlos ausgestellten Einkaufskarte möglich. Der Antragsteller/die Antragstellerin muss· volljährig sein;· den Hauptwohnsitz in Baden oder in Pfaffstätten, Sooß, Trumau, Bad Vöslau (inklusive aller zugehöriger Ortschaften), oder in einer der Ortschaften des Helenentals (also der Gemeinden Alland, Heiligenkreuz oder Klausen-Leopoldsdorf) haben;· EU- bzw. EWR-Staatsbürger/in sein;· ein Haushalts-Einkommen haben, das den gesetzlichen Befreiungsrichtsatz nicht überschreitet (das sind zurzeit € 1.018,55 netto für Alleinstehende, € 1.527,14 netto für Ehepaare bzw. Lebensgemeinschaften).KontaktBadener Sozialmarkt des gemeinnützigen Vereins „Wir Badener“Telefon: 0664 / 183 39 39 (Jowi Trenner, Leitung Badener Sozialmarkt)Alle Fotos: Gabriela Stockmann