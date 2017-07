Ein Blütenmeer, bei dem die BadenerInnen ein kräftiges Wörtchen mitzureden hatten

24.07.2017, 16:40 Uhr

Die Abstimmung brachte schließlich folgendes Ergebnis:

unermüdliche Blüher, in den Farben Rot, Weiß, Rosa, mit grünem, aber auch rotem Laub, schnittverträglich und deshalb besonders geeignet für die Bepflanzung der Teppichbeete, sehr resistent gegen Schadorganismenbei viel Regen werden Blüten unschön (braun), nicht schneckenresistent, in gelb und orange, auch weiß, Vorteil Sorten mit verschiedenen Höhen und Blütenfüllenrot, lila, weiß, intensiv leuchtend, Blühpausen, empfindlich bei feuchten Wetter (Mehltau)reichblütig, in rot, gelb, weiß, orange, kompakt, robust, bei sehr feucht-warmer Witterung etwas mehltauanfällig„Meine bevorzugten Pflanzen für die Grünanlagen in Baden“:1. Schmalblättrige Zinnie (Zinnea linearis)2. Feuersalbei (Salvia splendens)3. Studentenblume (Tagetes)4. Eis-Begonien (Begonia semperflorens)Die Stadtgärten Baden haben die Bepflanzung der Beete entsprechend dieser Auswertung konzipiert und umgesetzt. So wurden zum Beispiel ca. 4.000 Stück schmalblättrige Zinnien in den Leitfarben Gelb und Weiß im eigenen Betrieb produziert.Als Leitpflanze sorgen sie in diesem Jahr insbesondere im Unteren Kurpark, im Rosarium und in der Innenstadt Badens sowie vor dem Strandbad gemeinsam mit den anderen Sommerblumen dafür, dass Baden seinem Ruf als ganz besondere Gartenstadt erneut mehr als gerecht wird.