Kängurufarm Harzberg in Bad Vöslau

26.04.2017, 19:43 Uhr

Aufzucht, Pflege und Rehabilitation von Macropodiden

Bei der Wanderung auf den Harzberg staunten wir nicht schlecht als wir ein Verkehrszeichen „Achtung Känguru“ sahen. Wie es sich für einen Regionauten gehört, schaute er ums Eck. Da war doch tatsächlich eine Kängurufarm mit 800 m² Freigehege.Ganz genau handelt es sich um Bennett-Wallabys, eine kleinere Art der Rotnackenkängurus, welche hauptsächlich auf der australischen Insel Tasmanien leben. Aufgrund der klimatischen Bedingungen in Tasmanien und den weiter vorgelagerten Inseln sind diese Kängurus „winterfest“ und fühlen sich daher auch in Österreich wohl. So sehr ihnen Wind und Kälte - sie lieben es, im Schnee zu hüpfen – nicht zu schaffen macht, ist Hitze ein größeres Probleme für diese Beuteltiere.Derzeit befinden sich im Gehege vier Weibchen sowie drei Böckchen und vier Jungtiere "Joeys" (so werden in Australien, Jungtiere genannt), welche am Harzberg bewundert werden können.