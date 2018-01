Schwerer Raub in Vösendorf: Polizei fahndet nach Täter

11.01.2018, 17:01 Uhr

Die Kassiererin konnte unverletzt aus dem Gefahrenbereich entfliehen. Sie erlitt einen Schock.Der Täter nahm eine bisher unbekannte Summe Bargeld aus der Kassenlade an sich und flüchtete zu Fuß vom Tatort.Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung nach dem Flüchtigen verlief negativ.Täterbeschreibung:ca. 20–25 Jahre, ca. 150–155 cm groß, bekleidet mit schwarzem Parka, schwarzer Hose, auffällig roten Turnschuhen und abgenützten (löchrigen) Wollhandschuhen;Zum Zeitpunkt der Tathandlung dürften sich noch weitere Kunden im Geschäftslokal aufgehalten haben, die jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort angetroffen werden konnten.Mögliche Zeugen des Vorfalls mögen sich mit der Polizeiinspektion Vösendorf, Telefonnummer 059133-33342, in Verbindung setzen.Auch sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Täter werden an die Polizeiinspektion Vösendorf erbeten.(Aussendung der Landespolizeidirektion)