Eine informative Betriebsführung bei Vöslauer - 15.000 Jahre "junges" Wasser

05.05.2017, 18:24 Uhr

Es gab viele wissenswerte und interessante Fakten zu hören:Das Mineralwasser aus Bad Vöslau, welches auch gleichzeitig ein Heilwasser ist kommt aus einer Tiefe von 660 Meter und ist 15.000 Jahre "jung". Das Vöslauer Mineralwasser sprudelt aus sogenannten "artesischen Quellen" ohne technische Hilfe.Am Anfang wurde das Wasser händisch abgefüllt, 50 Flaschen am Tag. Heute sind es bis zu 2 Millionen Liter täglich.Bereits Ludwig van Beethoven trank regelmäßig Vöslauer Mineralwasser.Wissenschaftlich befasste sich erstmals im Jahre 1825 Dr. Johann Baptist Malfatti, Edler von Monteregio (1775 - 1859).Nachhaltigkeit hat bei Vöslauer oberste Priorität, vom Umgang mit den Vöslauer Quellen fühlt man sich genauso verpflichtet wie den Menschen gegenüber die das Wasser trinken. Brunnenprojekte des Roten Kreuzes, aktuell in Äthiopien werden regelmäßig unterstützt.Vöslauer ein österreichisches Unternehmen beschäftigt aktuell 197 Mitarbeiter und ist Marktführer in Österreich mit 41% Marktanteil.Eine Vöslauer-Werksführung in Bad Vöslau ist auf alle Fälle empfehlenswert.