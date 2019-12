Simbach. Es war ein imposantes Bild, das die Jugendfeuerwehren des Landkreises Rottal-Inn und des Feuerwehrbezirks Braunau am Samstagabend auf dem Kirchenplatz boten. Rund 50 Feuerwehrfahrzeuge waren in Simbachs Mitte zusammengezogen, dazwischen die Jugendlichen, die mit ihren brennenden Fackeln den Friedenslichtüberbringern aus Österreich einen breiten Weg bahnten.

Angeführt von der Stadtmusikkapelle wurde das Friedenslicht in einer überdimensionalen Holzlaterne sicher vom Bürgerhaus über die Anton-Gober-Straße auf den Kirchenplatz zur Pfarrkirche St. Marien gebracht. Dass alles reibungslos ablief, dafür sorgen Mona Wondrak von der Jugendfeuerwehr Braunau und Jakob Treiblmaier von der Feuerwehr St. Veit/Innkreis. Anschließend wurde das Licht des Friedens, das in diesem Jahr von der elfjährigen Schülerin Victoria Kampenhuber aus Enns in der Geburtsgrotte Jesu im Beisein von 160 Pilgern aus Oberösterreich abgeholt wurde, vor dem Altar in Stadtpfarrkirche abgestellt. In diesem Jahr lautete das Motto "Mut zum Frieden".

„Wir, die Feuerwehrjugend aus dem Bezirk Braunau, bringen seit vielen Jahren das Friedenslicht zu euch nach Bayern, als Zeichen der engen Verbundenheit der Feuerwehren aus Österreich und Deutschland. Seht dieses Licht als Auftrag für den Frieden, auch wenn es aus einer Krisenregion kommt. Nehmt es heute mit nach Haus und gebt es weiter, es soll geteilt werden, damit die Friedensbotschaft in jedes Haus kommt", erklärte Regina Preishuber (FFW St. Veit/Innkreis).

Anschließend entzündete Mona Wondrak eine Kerze am mitgebrachten Friedenslicht, das sie an Jakob Treiblmaier weiter gab. An ihren Kerzen entzündeten nun Jonas Lehner und Maximilian Wimmer von der Jugendfeuerwehr Eggenfelden ihre Kerzen. Zusammen wurde nun das Licht an die Gottesdienstbesucher verteilt.

Der Ursprung der Friedenslichtübergabe reicht zurück ins Jahr 1986, als die Aktion durch Helmut Obermayr vom oberösterreichischen Landesstudio des ORF ins Leben gerufen wurde. Mittlerweile beteiligen sich mehr als 30 europäische Länder an der ORF-Friedenslicht-Aktion aus Bethlehem. Seit 1994 gibt es das Friedenslicht auch in Deutschland. Hier waren es die Pfadfinder, die sich vor 25 Jahren um die Überbringung des Lichtes von der Geburtsgrotte nach Deutschland kümmerten und ab dem dritten Advent verteilten.