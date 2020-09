Bei der Sommerferienleseaktion 2020 konnte Anna aus Mattighofen 80 Stempel sammeln, das heisst, dass sie in den Sommerferien insgesamt 80 Bücher gelesen hat. Das ist eine ausgezeichnete Leistung und wir freuen uns sehr, dass die Leselust so groß ist. Anna wurde heute in der Stadtbücherei Mattighofen mit einem Geschenk (gespendet von der Stadtgemeinde) und einer Urkunde und Schokolade belohnt. Sie ist eine besonders eifrige Büchereibesucherin und wir hoffen, dass sie noch lange eine treue Büchereikundin sein wird.

(Foto: Stadtbücherei mit Genehmigung der Eltern)