Ob Irrlichter, Moorgeister oder Laterndl-Picknick - im Ibmer Moor gibt es vieles zu entdecken.

IBM (gwz). Regelmäßig führen die Moor-Expertinnen und Naturvermittlerinnen Maria Wimmer, Gerlinde Wimmer, Anneliese Frandl, Christine Schmidhammer und Sandra Locher durch die mystische Landschaft. Das Naturschutzgebiet Ibmer Moor beherbergt einen besonderen Teil der Flora und Fauna unseres Bezirks, der darauf wartet, entdeckt zu werden. Auf naturschauspiel.at finden sich zahlreiche Führungen.

Beim Programmpunkt "Was meckert hier im Moor?" liegt der Fokus auf den gefiederten Gefährten, die in der Moorlandschaft brüten. Während des etwa dreistündigen Ausflugs erforschen Teilnehmer zusammen mit der Naturvermittlerin die Vogelwelt. Wer Glück hat, erhascht einen Blick auf den Brachvogel, die Bekassine oder den Kiebitz. Zudem erfährt man mehr über die Besonderheiten des Moores. Angesprochen werden vor allem Kinder, die auf spielerische Art die Verhaltensweisen der Vögel nachahmen dürfen. Der nächste Termin findet am 16. Juli statt.

Wer das Moor nach Einbruch der Dunkelheit erleben möchte, darf sich auf "Irrlichter und Moorgeister" freuen. Im Laternenschein lernen Besucher die weite Landschaft von ihrer mystischen Seite kennen und hören etwas über die Sagen, die sich um den Moorkomplex ranken. Davor bewundert die Gruppe zusammen den Sonnenuntergang. Zur Ausrüstung gehören Laternen (keine LEDs), festes Schuhwerk und wetterfeste, warme Kleidung. Gegen Voranmeldung ist eine Einkehr beim Moorbauern möglich. Kinder können am Lagerfeuer Würstel grillen und es gibt ein Jausenangebot. Zwei Termine finden am 1. Juli statt sowie je ein Termin am 8. und 16. Juli.

Beim Angebot "Labor im Moor" werden die Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt im Naturschutzgebiet unter die Lupe genommen. Die Teilnehmer beschäftigen sich unter anderem mit den fleischfressenden Pflanzen wie dem Sonnentau. Bei schönem Wetter ist es sogar möglich, im Moor an einer ausgewählten Stelle zu baden. Hier empfiehlt sich festes Schuhwerk oder Regenschutz (je nach Witterung), Fernglas/Lupe, Verpflegung, Sitzunterlage und bei warmem Wetter Badezeug. Führungen sind am 23. Juli, 13. August und 4. Oktober möglich. Die Naturvermittlerinnen nehmen sich viel Zeit, den Besuchern alle Fragen zu beantworten und auf die Besonderheiten der Natur einzugehen.