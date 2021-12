Bei der Jahreshauptversammlung der Volkstanzgruppe wurde ein neuer Vorstand für die "Schneidigen Braunauer" gewählt.

BRAUNAU. Im Herbst 2021 fand die Jahreshauptveranstaltung der schneidigen Braunauer statt. Bei diesem wurde der alte und neue Vorstand wiedergewählt. Außerdem wurden die letzten Vereinsjahre Revue passiert. Die Mitglieder waren in den letzten drei Jahren öfters in die Wanderschuhe geschlüpft, während gewohnte Tanzproben nicht stattfinden konnten. Sie erkundeten stattdessen die Heimatgemeinden per Wanderung.

Neu im Vorstand ist Rene Mairinger aus Feldkirchen, er übernimmt das Amt als Kassier. Bedankt und verabschiedet wurde Magdalena Maderegger aus Lamprechtshausen, sie war neun Jahre als Schriftführerin tätig.



