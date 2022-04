Eine mannschaftlich besonders starke Leistung boten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mauerkirchen, am Freitag, 8. April 2022 beim Funk-Leistungsbewerb an der Landes-Feuerwehrschule in Linz. Gleich sechs Mitglieder unserer Wehr, darunter auch der Kommandant HBI Bernhard Buchecker selbst, stellten sich dieser mehrteiligen und selektiven Prüfung. Das erfreuliche Ergebnis: Alle sechs konnten im Anschluss an die Leistungsprüfung das begehrte Funk-Leistungsabzeichen in der Stufe Silber entgegennehmen.

Die Teilnehmer hatten sich über mehrere Monate unter der Anleitung des Ausbildern-Stabes des Bezirks-Feuerwehrkommandos unter der Leitung von HAW Stefan Priewasser auf die selektive Prüfung vorbereitet. OAW Stefan Reiter von der FF Mauerkirchen war außerdem als Bewerter mit dabei. Auch Abschnittskommandant BR Franz Baier war mit dabei und erreichte das Funk-Leistungsabzeichen in Silber.

Folgende Mitglieder der Feuerwehr Mauerkirchen haben das Funkleistungsabzeichen in Silber erworben:

HBI Bernhard Buchecker

FM Adrian Daichendt

OFM Julian Daichendt

HFM Christopher Platzer

HFM Michael Sauerschnig

OLM Thomas Wolf